Karar yazarı Beki: CHP; Erdoğan, sandıkta yenilemediği için yine yargıda engellenmek isteniyor mu görünseydi?

Karar yazarı Akif Beki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3. kez aday olacak olmasına itiraz etmeyeceklerini söylemesinin ardından eleştirilmesine ilişkin olarak, "Fiili durum oluşturma, gerekirse yasaların, Anayasa’nın üstünde davranma gücünü kimin kullandığı ortada. İddia makamı olan savcılıkla hakimlik yetkisi fiilen aynı elde toplandıysa mahkeme kurup kimi, kime şikayet edeceksiniz?" dedi.

Beki, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca bugüne dek CHP’nin çıkardığı bütün sistem krizleri, AK Parti ve Erdoğan’a yaradı.

Şimdi ise CHP, Erdoğan’ın önüne hukuki engel çıkarmamaktan yana. O alışkanlığı, refleksi ya da ne derseniz, bırakıyor.

Siyaseti hukuk çıkmazına sürükleyen taraf, hep CHP olurdu. AK Parti de yargının karşısına millet iradesini çıkarırdı.

İlk kez tersi oluyor. Çözümü sandığa, milletin hakemliğine havale eden CHP.

Sonuç doğurmayacak bir çabayla CHP, yine yargıya başvursa daha mı iyi ederdi yani?

Erdoğan, sandıkta yenilemediği için yine yargıda engellenmek isteniyor mu görünseydi?

‘Güçleri yetse hakkını elinden alacaklar, bir defa daha mağdur edecekler’ propagandasıyla mı seçime girseydi?

Belli ki CHP, “biz tüzüklerle çarpışarak büyüdük kardeşim, velhasıl onlar vurdu biz büyüdük kardeşim” dizeleriyle yarışmaya doydu.

Ne yani, doymasa mıydı?"

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