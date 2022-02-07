Yeniçağ yazarı Uğuroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Adalet için boşa mı yürüdünüz?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3. kez aday olacak olmasına itiraz etmeyeceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Adalet için boşa mı yürüdünüz?" diye sordu.

Uğuroğlu, "Kılıçdaroğlu'nu da anlıyorum demek istiyor ki; Erdoğan seçimi sandıkta kaybetsin, Erdoğan'ı seçimde yenmenin keyfini yaşayayım…" ifadesini kullandı.

"Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorum ki" diyen Uğuroğlu şöyle devam etti:

"- Adalet için boşa mı yürüdünüz?

- Erdoğan'ın sandıkta yenilmesi isteniyorsa CHP destek versin ve Mayıs 2023'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için erken seçim kararı alınsın,

- Böylece, Anayasa çiğnenmeden Erdoğan 3. kez aday olabilsin.

- Hak, Hukuk ve Adalet savaşçısı Kılıçdaroğlu anayasanın çiğnenmesine göz yumamaz.

- Seçimi kazanacağınıza güveniyorsunuz ama mühürsüz oyları ve iptal edilen İstanbul seçimi hilelerini asla unutmayın…

Diyelim ki YSK anayasayı çiğneyerek 3. kez adaylığını kabul eder ve Erdoğan da ola ki seçilirse Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının meşruiyeti olamaz…

Diploma rezaleti gibi ikinci rezalet yaşanır…"