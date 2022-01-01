Karar yazarı Beki: 2021 Berat Bey’in senesiydi, vedasındaki kehaneti doğruladı

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden “At izi it izine karıştı, Hak ile batılı ayırmak zorlaştı, Mevla sonumuzu hayreylesin" diyerek istifa ettiğini hatırlatarak, "Çoğu kimse de onu diyordu, tam ‘amin’ denilecek duaydı. Fakat geçen bir yılda daha çok şey birbirine karıştı, Hak ile batılı ayırabilene aşk olsun. Ela mıydı seçemedim rengini ama velev ki gözlerinde menevişler var, yeni Bakan Nebati’nin ışıltılı gözlerinden okunamıyor ekonomi. Gözler hayretten fal taşı gibi büyüyor mu, kısılıp küçülüyor mu; çukurlaşmış mı, pörtlemiş mi; yeminden öne mi akmış, akı mı belermiş? Anlamak daha bir zorlaştı" dedi.

Beki, şöyle devam etti:

"Siz ne diyorsunuz; turnayı gözünden vuranla anasının gözü gibi fıldır fıldır velfecri okuyan bile ayırt edilemez oldu. İşler sarpa sararken işbaşında kim vardı, kim yoktu? Hangi icraatı Allah yaptırıyor, hangisini dış güçler yapıyor, hangisi iktidarın başarısı? İşsizlikten, çalışmayan nankör işsizlerle açgözlü işveren sorumlu; enflasyondansa fırsatçı süpermarketler. Peki iktidarın rolü ne? Gelin de pirincin taşını ayıklayın, ayıklayabilirseniz. 2021 Berat Bey’in senesiydi, vedasındaki kehaneti doğruladı. Dileyelim de bari 2022’de haksız çıksın."

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