Karar yazarı Akyol: Ülkenin siyasi atmosferi Türkiye’ye beyin çekmiyor, hatta itiyor!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Ülkenin siyasi atmosferi Türkiye’ye beyin çekmiyor, hatta itiyor!" görüşünü savundu.

Akyol, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, defalarca 'eğitim, öğretim, kültür alanlarında' başarılı olamadıklarını söyledi. Bence bunun sebebi muhafazakâr zihinlerin siyasete odaklanması, modern bilime gerekli ilgiyi duymamasıdır. Böyle olmasaydı Şehir Üniversitesi’ni kapatırlar mıydı? Akademik atamalarda, kariyerden önce 'bizden'i tercih ederler miydi?" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Bilimin gelişmesi için yurt dışına daha çok öğrenci göndermeliyiz, Çin’in yaptığı gibi… Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemiyle, 'Yurt dışında okuyanlar çoğu zaman Batının kültür ajanı olup dönüyorlar' derseniz… Yurt dışına gidenlere 'biletlerini verip gönderelim' derseniz… Atamalarında liyakatten önce 'bizden' tercihi yaparsanız beyinleri çekemezsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Akyol, "İktidarın 11. Kalkınma Planı’nda da dışarıya beyin göçü verdiğimiz belirtiliyor. Sebeplerinin ve geri dönmeleri için neler yapmak gerektiğinin araştırılacağı ifade ediliyor. Bir buçuk yılı geçti, böyle bir araştırma görmedik. Son beş altı yıldır yatırımcı çekemeyen bir siyaset, beyinleri çekebilir mi?" ifadesini kullandı.

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