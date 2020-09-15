Karar yazarı Akyol: Soylu'nun AYM Başkanı’na hitabını anlamak mümkün değil; bakan cesur da AYM başkanı korkak mı! 

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik, "Anayasa Mahkemesi Başkanı’na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" sözlerine tepki gösterdi. Akyol, "Soylu'nun AYM Başkanı’na 'Ben varım, sen varmışın?' diye hitap etmesini anlamak mümkün değil; bakan cesur da AYM başkanı korkak mı!" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yine Anayasa Mahkemesi hakkında saygı üslubuyla bağdaşmayan bir konuşma yaptı. İktidar çıkardığı bir kanunla 'karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemez' şeklinde bir yasak getirmiş, Anayasa Mahkemesi bunu ihtal etmişti. Bakan soylu, karayollarında gösteri yürüyüşü yapılmasından vatandaşın rahatsız olduğunu, vatandaşa kendilerinin hesap verdiğini ifade ederek şöyle konuştu: 'Canı yanan biziz. Onun için sözlerime alınabilirsiniz, alınmayabilirsiniz ama bunu söylemezsem bu dünyaya karşı da öbür dünyaya karşı da kendimi mesul hissediyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?' Neresinden tutayım bilmiyorum ki?" ifadesini kulland.

Akyol, "Evvela, bir yerde toplantı ve gösteri yürüyüşü varsa, Sayın Bakan’ın kendisi de 'arabasına binip tek başına' gidemez. Bu, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkisidir. Bakan talimat verebilir ama bizzat karışamaz. Hele de AYM Başkanı’na 'Ben varım, sen var mısın?' diye hitap etmesini anlamak mümkün değil? Bakan cesur da AYM başkanı korkak mı?! Konu hukukun uygulanması mı cesaret yarışı ya da cesaret gösterisi mi? Halbuki AYM Başkanı’nın böyle bir görevinin olmaması bir kenara, onun görevi bütün yargıçlar gibi sadece kararlarıyla konuşmaktır. Yargıçlar siyasi olsun, sosyal olsun, hiçbir şekilde siyasi taraf izlenimi yaratacak tavırların içine geremez. Hukuk devletinin temel esaslarından biri budur." görüşünü savundu.

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