Karar yazarı Akyol: Sorun, HDP’nin izlemekte olduğu kin ve nefret siyasetidir

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, HDP'nin 24 Nisan'da yayımladığı "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlıklı açıklamasından hareketle kaleme aldığı yazısında, "HDP, kin ve nefret söylemiyle uzlaşmayı engellemekte, kutuplaşmayı körüklemektedir. Sorun HDP’nin izlemekte olduğu kin ve nefret siyasetidir" dedi.

Akyol, "Biden’ın mahut konuşmasına HDP de 'soykırım' diyerek destek verdi. HDP hiçbir milli meselede ‘birlikte’ hareket etmiyor. HDP’nin PKK’dan bağımsız ve Batı tipi demokrasiyi benimseyen bir parti haline gelmesinde bütün 82 milyonun faydası vardır. Dünya pratiği de gösteriyor ki, terör sorunlarının çözülmesi böyle ılımlı partilerin varlığıyla gerçekleşiyor. HDP ise totaliter 'KCK modeli'nden kurtulamadığı gibi PKK’dan bağımsız bir parti de olamadı" dedi

Akyol, şöyle devam etti:

"Sade bu değil, HDP, kin ve nefret söylemiyle uzlaşmayı engellemekte, kutuplaşmayı körüklemektedir. HDP, Biden’ın tavrını teyiden yaptığı açıklamada 1915 olaylarını 'soykırım' diye nitelemekle yetinmedi; kindar bir üslupla, 'Rum, Süryani, Keldani, Kürt, Alevi ve Êzidî halklarına reva görülen ve bugün de sürdürülen katliamcı siyaset' söylemini kullanabildi! Hadi tarihi tartışalım, herkes görüşünü söyleyebilir elbette… Ama 'bugün de sürdürülen katliamcı siyaset' ne demek?! Sorunların olması başka bir şeydir; bu laftaki kin ve nefret başka... Terörizmin sivil kitle katliamlarını bir defa olsun kınadılar mı? HDP kapatılmamalı bu çizgisi eleştirilmelidir. 1915 olaylarının soykırım olduğunu düşünenler, söyleyenlen olabilir. Bu yönde Türkiye’de yüzlerce kitap yayınlandı; hem de bazı üniversiteler tarafından… Elbette Garo Paylan da böyle düşünebilir ve konuşabilir. Sorun HDP’nin izlemekte olduğu kin ve nefret siyasetidir."

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TIKLAYIN - HDP'li Garo Paylan'dan kanun teklifi: Ermeni Soykırımı’nın adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir