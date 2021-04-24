HDP'li Garo Paylan'dan kanun teklifi: Ermeni Soykırımı’nın adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da Meclis Başkanlığı'na, “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" verirken, "Ermeni Soykırımı’nın adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" dedi.

HDP'li Paylan, Meclis Başkanlığı'na, “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" verdi.

Paylan, teklifle ilgili yazılı açıklamasında, “24 Nisan 1915 Ermeni halkının Büyük Felaketinin başlangıç günü oldu. Ermeni Halkı anavatanlarından, yurtlarından, kasabalarından, şehirlerinden topyekûn göç yollarına sürüldü ve büyük çoğunluğu göç yollarında katledildi. Bu katliamdan babaannem gibi yetimler hayatta kaldı. O yetimler, tam 106 yıldır adalet arıyor. Babaannem bu adaleti göremeden bu dünyadan göçtü. İkinci kuşak olan babam da bu adaleti yaşayamadan hayatını kaybetti. Ben üçüncü kuşak Türkiyeli bir Ermeni olarak bu adaleti Türkiye’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde arıyorum” dedi.

"Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir"

Paylan, "Ermeni halkının Büyük Felaketi, olması gerektiği yerde, Türkiye’nin meclisinde konuşulmalı, adı konulmalı ve adaleti sağlanmalıdır. Bu sağlanırsa, diğer ülkelerin devlet başkanlarının ve parlamentolarının bu konuda söyleyeceklerinin bir önemi kalmayacaktır. Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum, Türkiye toplumu; tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir. 1915 yılında bu topraklarda başlayan soykırım, 106 yıldır adaletin sağlanmaması nedeniyle devam ediyor. Ermeni halkının bu topraklarda yaşadığı Büyük Felaket’in adının hakikate uygun biçimde konması, büyük suçun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanınması, Ermeni Soykırımı mağdurlarının 106 yıl sonra dahi olsa adalete kavuşması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorumluluk alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

“Ermeni Soykırımı’nın adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir”

Konuyla ilgili bir video da çeken Paylan, şunları kaydetti:

"Bugün halkımın, Ermeni halkının yas günü. Bugün 24 Nisan. Bundan tam 106 yıl önce, 24 Nisan 1915 günü dönemin İçişleri Bakanı Talat Paşa’nın talimatıyla 250’ye yakın Ermeni aydın, siyasetçi tutuklandı, Çankırı ve Ayaş’a sürülerek katledildi.

24 Nisan 1915 Ermeni halkının Büyük Felaketinin başlangıç günü oldu. Ermeni Halkı anavatanlarından, yurtlarından, kasabalarından, şehirlerinden topyekûn göç yollarına sürüldü ve büyük çoğunluğu göç yollarında katledildi.

Bu katliamdan babaannem gibi yetimler hayatta kaldı. O yetimler, tam 106 yıldır adalet arıyor. Babaannem bu adaleti göremeden bu dünyadan göçtü. İkinci kuşak olan babam da bu adaleti yaşayamadan hayatını kaybetti. Ben üçüncü kuşak Türkiyeli bir Ermeni olarak bu adaleti Türkiye’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde arıyorum.

Bu amaçla, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ermeni Soykırımı’nı tanıması için bir yasa teklifi verdim.

Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve Ermeni Soykırımı’nın adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir.

Türkiye, Ermeni Soykırımı’yla yüzleştiğinde; başka meclislerin, parlamentoların ne dediğinin hiçbir önemi kalmayacaktır. 106 yıldır Ermeni Soykırımı inkâr edildiği için bu mesele başka meclislerin, başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir.

Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, bu topraklara Türkiye’ye taşımalıyız. Ermeni halkının acısıyla yüzleşmeliyiz ve bu acıyı adaletle dindirmeliyiz.

Ermeni halkı adalet bekliyor.

Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Աստուած իրենց հոգին լուսաւորէ։ / Asdvadz irents hokin lusavore."