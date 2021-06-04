Karar yazarı Akyol: Laik diktatörlüklerde görülen yaygın yolsuzluklar, din adına siyaset yapanların iktidarında da el değiştirerek devam ediyor

Karar yazarı Taha Akyol, "Laik diktatörlüklerde görülen yaygın yolsuzluklar, din adına siyaset yapanların iktidarında da el değiştirerek devam ediyor" dedi.

Akyol, Hele de siyaset 'cihad' duygusuyla yapılırsa, yolsuzluk ve gasp ganimet gibi görülüyor. Bizde ise, düşünün ki “Haçlı İttifakı” diye suçladıkları Avrupa Birliği, yıllardan beri AK Parti iktidarını “yolsuzlukla mücadele yasalarını çıkarmadınız” diye eleştiriyor. Ahmet Davutoğlu’nun hükümet programındaki “yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık yasaları” bölümü ondan sonraki programlarda buharlaştı ve milletvekilleri onu da bunu da alkışladılar! AB Raporlarında ve Uluslararası Şeffalık Derneği raporlarında “İhale Kanununda yapılan değişikliklerin yolsuzluk algısını arttırdığı” belirtiliyor. İhale Kanunu 2001’de çıkarıldığı gibi kalsaydı, bu çapta yolsuzluklar yapılamazdı. Hatırlatayım ki, “yolsuzluk algı indeksinde” Türkiye 2012 yılında dünyada 54. Sıradaydı, 2020 indeksinde ise 86. sıraya inmiştir!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.