Karar yazarı Akyol: Kanal İstanbul yapılabilecek gibi gözükmüyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, "Kanal İstanbul yapılabilecek gibi gözükmüyor. Türkiye’ye uzak duran yatırımcı, son derece tartışmalı Kanal İstanbul’a para yatırır mı?" değerlendirmesini yaptı.

Akyol yazısında, "Türkiye en yüksek faizlerle borç bulabilen bir ülke haline geldi son yıllarda… Hangi yatırımcı yüksek faizle kredi alıp Kanal’a yatırır? Kamu bankaları kredi vermez mi? Bizde Ziraat sektörünü desteklemek için kurulmuş kamu bankası, medyanın siyaseten el değiştirmesi için kredi verebiliyor. Emir gelirse Kanal’a da kredi vermek ister ama iktisatçılar artık büyük kredilere bankacılık isteminin takati kalmadığını söylüyorlar… Öyleyse Cumhurbaşkanı niye ısrar ediyor… Israrının bir sebebi 'yapmak istiyoruz, engel oluyorlar' propagandası olabilir. Çünkü artık 'yetkim yok, kuvvetler ayrılığı ayak bağı' diyemez. Ama vatandaş sormaz mı, döviz, faiz, işsizlik, yoksullaşma dururken niye Kanal?" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Üstelik çok tartışmalı bir proje. 2011 seçim bildirisinde, adı üstünde “çılgın proje” diye açıklamış, Bahçeli “Akıllı proje dururken, çılgınlaşmanın ne anlamı var” diye tepki göstermişti. (28 Nisan 2011) Kanal’da ısrarın bence temel sebebi, Erdoğan’ın kişiliğidir: Geri adım atmamak, zaaf göstermemek… Daima “güç” faktörü yani. Bu saikle, Kanal’ın iktisaden yapılamayacağı bilindiği halde 2023 seçimlerine kadar “başladık, yapıyoruz” görüntüsü veren temel atma törenleri düzenlenebilir.

İşte “başlıyoruz” diyerek temeli atılan köprü, aslında Kuzey Marmara Otoyolunun bağlantı yollarından birinin zaten yapılacak olan köprülerinden biriymiş. Asıl üzerinde durmamız gereken sorun, Kanal’ın nihayet bir rant projesi olmasıdır. Neden hırslı bir sanayileşme projesi değil de Kanal?.."