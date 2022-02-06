Karar yazarı Akyol: Erdoğan’ın “tanıma, tanımama” söylemi hukuki değildir, siyasi bir polemik

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı sonrası yaptığı açıklamayı yorumladı. Erdoğan'ın açıklamasında, “Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizi çok ilgilendirmiyor.” dediğini hatırlatan Akyol, "Öncelikle hukuki bir meseleyi hukuk diliyle konuşmak, hukuk diliyle cevap vermek gerekir. Erdoğan’ın 'tanıma, tanımama' söylemi hukuki değildir, siyasi bir polemiktir." düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında, "Yargıtay, bir mahkememizin kararını bozduğunda “tanımamış” mı oluyor? Cumhurbaşkanı bir kanunu Meclis’e geri gönderdiğinde Meclis’i “tanımamış” mı oluyor? Anayasa Mahkemesi bir kanunu ya da CB kararnamesini iptal ettiğinde Meclis’i ya da Cumhurbaşkanlığını “tanımamış” mı oluyor? Kaldı ki AİHM’nin “ihlal” kararları hukuken iptal de değildir, bozma da değildir, veto da değildir; “İhlal tespiti”dir ve bizim anayasamıza göre AİHM’nin buna yetkisi vardır." ifadesini kullandı.

Akyol şunları kaydetti:

"Hukukun bu tür inceliklerine dikkat etmemek, Türkiye’nin yerlerde sürünen hukuk devleti imajını daha da bozar maalesef.

Cumhurbaşkanı’nın çağrı üzerine çağrı çıkardığı yatırımlar gelmemeye devam eder."

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Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'in kararına rağmen Osman Kavala'nın tahliye edilmemesi nedeniyle başlattığı ihlal sürecinde ikinci ve kritik oylamayı yaptı. Komite, oy çokluğu ile dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi yönünde karar aldı.

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