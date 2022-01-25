Karar yazarı Akyol: Eminim o sözlerinden Erdoğan da çok üzülmüştür, çünkü o sözler değerli sanatçı Sezen’i değil kendisini yıprattı

Karar yazarı Taha Akyol, 2017'de çıkan şarkısı nedeniyle eleştirilen hedefi olan Sezen Aksu'ya yönelik "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Akyol, Erdoğan'ın sözlerinin Aksu'yu değil, kendisini yıprattığını söyledi.

Akyol, "Erdoğan, AK Partiyi iktidara getiren, yüzde 50 oy almasını sağlayan reformist ve kapsayıcı dili ve politikayı 2011 civarında terk etti. Öyle bir özgüvene kapıldı ki, had bildiren, azarlayan, aşağılayan bir söylem başladı. Son örnek dil koparmaktır" ifadesini kullandı.

Akyol, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı’nın o sözlerine makamın resmi internet sitesinde de yer verilmedi. Cumhurbaşkanı’nın Meral Akşener hakkındaki yakışıksız sözleri de resmi Cumhurbaşkanlığı sitesinde makaslanmış, konuşmanın diğer kısımları yayınlanmıştı.

Ben bu ‘makaslama’yı takdirle karşılıyorum. Makama yakışmayacak sözleri, o makamın internet sitesine koymuyorlar. Ama iletişim çağındayız, her söz farklı iletişim mecralarında kayda geçiyor.

Kamu kredileriyle büyük medya mülkiyetini değiştirmek umulan kadar işe yaramadı!

Eminim o sözlerinden Erdoğan da çok üzülmüştür, çünkü o sözler değerli sanatçı Sezen’i değil kendisini yıprattı.

Asıl üzerinde durulması, kendisinin de durması gereken sorun şu: Niye bu tür konuşmalar yapıyor, makamının internet sitesinde bile yer verilmeyen konuşmalar…"

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Ne olmuştu?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki göstermiş "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti.

Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler kısa sürede hedef göstermeye dönüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Aksu daha sonra "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." diyerek eleştirilere yanıt vermişti. Yazığı Avcı şarkısını paylaşan Aksu, "Kim yolcu, kim hancı, dur bakalım..." demişti.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

TIKLAYIN | Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

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