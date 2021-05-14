Karar yazarı Akyol'dan iktidara: Doğu Türkistan’da Uygurlar her gün bir Gazze, bir Batı Şeria yaşıyor, cılız da olsa bir ses verin

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, iktidara, "Doğu Türkistan’da Uygurlar her gün bir Gazze, bir Batı Şeria yaşıyor, cılız da olsa bir ses verin lütfen" diyerek seslendi.

Akyol, "Savaş ve şiddet yolunu daima İsrail kazanacaktır. Araplara aktif Sovyet desteği varken de böyle oldu… Üstelik İsrail savaş ve şiddeti 'savunma hakkı' bahanesi için kullanmaktadır. Hitler’in 'hayat sahası' bahanesi gibi… ABD’de ve Avrupa’da İsrail’e karşı insan haklarını savunan geniş çevreler vardır. Onları harekete geçirmenin önemini dikkat çekmek isterim. Biden’in İsrail saldırısına destek veren politikasına kendi partisisin içinden 'işgalcileri destekliyorsun' diye sert tepkiler yükseldi. Orta Doğu’daki uydu rejimlerin, otoriter yönetimlerin Filistin meselesinde 'insan hakları' demesi kimseyi inandırmaz. İnandırmak için inanmış olmak, bunu kendi ülkesinde ortaya koymak gerekir" görüşünü dile getirdi.

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