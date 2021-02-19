Karar yazarı Akyol'dan Bahçeli'ye: Anayasa Mahkemesi'nin “kendini feshetme” yetkisi yoktur

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "AYM milletin mahkemesi olmayacaksa derhal kendisini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin" açıklamasına ilişkin olarak, "Anayasa Mahkemesi'nin 'kendini feshetme' yetkisi yoktur" değerlendirmesini yaptı.

Akyol yazısında, "Anayasamıza göre hiçbir devlet organı anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanamaz. (madde 6) Anayasa Mahkemesinin 'kendini feshetme' yetkisi yoktur. Diğer taftan bu iktidar zamanında Anayasa’nın 90. Maddesinde eklenen bağlayıcı bir hükme göre, milletlerarası anlaşmalar, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve hürriyetler konusunda yerel kanunlardan üstündür.Bu bakımdan AİHM kararları öylesine bağla yıcıdır ki, AYM’nin referans kaynağı olduğu gibi AYM kararlarına aykırı bir mahkeme hükmü, yeniden yargılanma yapılmasını gerektirir" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Bahçeli: AYM milletin mahkemesi olmayacaksa derhal kendisini feshetsin, başındaki zat da gecikmeden istifa etsin