Karar yazarı Akif Beki: Yasin Börü'yü unutun diyen mi var?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Yasin Börü davasının 2017 yılında sonuçlandığını, 16 faile beşer müebbet, 6 kişiye ise 110'ar yıl ceza verildiğini belirterek, "Ayrıca mahkeme, Demirtaş’ın dosyasıyla birleştirmeyi de reddetti. Şimdi, bu hunhar cinayetten 6, davası görüldükten 3 yıl sonra, sanki müstahaklarını bulmamışlar gibi yansıtılıyor.

Bulmaları için, o gün eylem çağrısı yapan HDP MYK’sında üye bile olmayanların bugün milletvekilliklerinin ve belediye başkanlıklarının düşürülmesi mi gerekiyormuş. Şimdiye neredeydiniz, gerçek suçluların hala yargılanmadığı yeni mi aklınıza geldi, ne değişti diye soranlara, ucuz demagojiyle cevap veriliyor: “Üstünden yüzlerce yıl geçti Kerbela’yı unuttuk mu ki!” Sanki ‘unut’ diyen oldu." diye yazdı.

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin bir ayıptan kurtarıldığına işaret eden Akif Beki "Yasin Börü’yü unutun diyen mi var?" başlıklı yazısını, "Partisinin kapatılmasına sebep olan eylemlerinden dolayı bile seçilmişlerin milletvekilliği artık düşürülemeyecekti. “Demokrasi kazanmış darbecilik kaybetmişti” hani! Ne çabuk unutuldu bunlar!" ifadeleriyle noktaladı.

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