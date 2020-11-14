Karar yazarı Akif Beki: "Yalı bülbülleri", Berat Albayrak'ın istifasından sonra dut yemiş bülbüle döndü!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damada eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından, AKP'yi eleştirenleri linç edenlerin sessizliğe büründüğünü ifade etti. Beki, "Pelikancılar" adıyla bilinen gruba işaret ederek, "Yalı bülbülü diyenler de vardı. Dut yemiş bülbüle döndüler” diyerek Pelikan yapılanmasını işaret ettiği yazısında, “Olmayanı varmıs gibi göstermenin, düşmanlaştırma ve şeytanlaştırma hinliklerinin piri... Birden kapsama alanının dışına çıktılar” ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Akif Beki; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin AKP'den ayrıldığında ihanet etmiş suçlamasında bulunan grubun, Berat Albayrak'ın "Ülkeme ve ümmete hizmet ettim.... At izi it izine karıştı... Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" cümleleriyle Instagram'dan istifa etmesi sonrasında kayıplara karıştığını da sözlerine ekledi.

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