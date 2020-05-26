Karar yazarı Akif Beki: Vergi baskısıyla başlar, yasaklamaya kadar gider, ucunun nereye çıkacağı kestirilemez mi?

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı kararıyla Ramazan Bayramı'nın ilk günü getirilen, 100 dolar ve üstü alım satımlarda kesilecek yüzde 1'lik vergiye ilişkin olarak, "Vergi baskısıyla başlar, yasaklamaya kadar gider. Fakat ucunun nereye çıkacağı kestirilemez mi? İşleri daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. İnanmayan geçmişe baksın. Çok uzağa değil, yakın geçmişe." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, ekonominin dünyaya kapatılması durumunda, yer altına itilebileceğine işaret ederek, "Kaçakçılığa gün doğmayacak mı yine? El altından alınıp satılmayacak mı? Gayrimeşru alem palazlanmayacak mı? Yeni Tahtakale Borsası oluşmayacak mı? Ama göz önünde olmayacak bu paralel piyasa. Zevahir kurtarılacak mı, kurtarılacak.

Göz görmeyince, görünür göstergelere yansımayınca sorun da ortadan kalkacak mı? Özal, halının altına süpürülmüş dağ gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı.

İktidara geldiği ilk yıllarda, AK Parti'nin en çok yakındığı şey de enkaz devralmaktı. Çözmek yerine kayıt dışına itilip yok sayılan sorunlar yığılmıştı. Hiçbirinin beklemeye tahammülü yoktu. Şimdi tekrar zorla bastırma, halı altına süpürme kolaycılığına mı başvurulacak?" diye yazdı.

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