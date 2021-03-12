Karar yazarı Akif Beki: Teşkilat senaristine tanıyanlar haber versin; Payitaht'ta bile Abdülhamid'e insan haklarına ve anayasal düzene geçiş vaadi açıklattırılıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, MİT'de çalışan özel bir ekibin iş ve özel hayatını konu edinen TRT'nin yeni dizisi "Teşkilat"ta iktidarın eski repliklerinin kullanıldığını belirterek, "“Yedi düvel siz hepiniz ben tek, iman kuvvetiyle hakkınızdan geliriz evvel Allah” edebiyatı, güncellendi.

Haç’la Hilal savaşı bitti, seçimlerde sandıkları oyla patlatarak küffar tepelemek üzere başlatılan farazi gaza, kesin galibiyetle sonuçlandı. Hans’la George diz çöküp teslim oldu. Gerçi 6 yılda kişi başına milli gelirimiz 4 bin dolar geri gitti. Üste en az 4 bin daha koyulmuş olmalıydı. 2013’te 12 bin 500 dolardı. Bugün 20 bin dolarları kazanmalıyken resmi rakamla 8 bin 500 dolar düzeyindeyiz. Ekonomimiz şahlanacaktı, geriledi. Ama kim ucuz hamasi şovların, Osmanlıyı aşk etmek suretiyle Haçlıyı lafta tokatlamanın bedavaya geldiğini söyledi ki!" diye yazdı.

AKP iktidarının ABD Başkanı Joe Biden'dan Körfez şeyhlerine, Netenyahu'dan Macron'a kadar kimseyli konuşarak çözülemeyecek bir meselemiz olmadığını haykırdığına işaret eden Akif Beki, "Öyle bağırış çağırışla, heyheyler geçirerek, din düşmanlarına hayalen gününü gösterme efelenmeleriyle, çılgın Türklerin gücünü dünyaya bildirme galeyanlarıyla bir yere varılamayacağı nutuklarını bizzat Ankara atıyor.

Teşkilat dizisini yazan senariste, tanıyanlar bir zahmet haber versin. Komşu dizi Payitaht’ta bile Abdülhamid’e artık insan haklarına ve anayasal düzene geçiş vaadi açıklattırılıyor. Belli ki arkadaş son güncellemeleri kaçırmış, hala Kızıl Elma Marşı çığırarak ortalığı inlettiğimizi sanıyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...