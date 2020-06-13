Karar yazarı Akif Beki soruşturması İçişleri Bakanlığı'nda bekleyen 'Bursa' dosyasını yazdı: Şaibeli imar dosyası ne sebeple soruşturulmuyor?

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin olarak Central Balat isimli yapıyla ilgili yargı kararlarını hiçe saydığını ve şaibeli imar işlemlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulmadığı notunu ilettiğini belirterek, "Nilüfer Belediye Meclisi, 2017'de yargı kararına dayanarak plan değişikliğini iptal etmiş. Ona rağmen Central Balat'la ilgili alınan Büyükşehir Meclis kararları, idare mahkemelerince 5 kez daha bozulmuş. Fakat önceki durdurma kararlarına rağmen inşaat devam etmiş. Büyükşehir, yıkım ve para cezası kararları alıp uygulamak yerine, sıkışınca topu Nilüfer Belediyesine atmış. Yapı AVM niteliğinde değilmiş, ruhsat verme yetkisi ilçe belediyesindeymiş gibi gösterilerek...

Nilüfer Belediyesi, bu görüşün yönetmeliğe aykırılığını fark edince dosyayı tekrar Büyükşehir'e göndermiş. Büyükşehirse gerekçesini bile ortaya koymadan, geldiği gibi geri iade etmiş. Nilüfer Belediyesine "Yetki sende, ruhsatı sen düzenleyeceksin" emrivakisiyle dayatmış.

Yargı kararlarını bile takmayan bu arkadan dolanmalar, bu oldubittiye getirme ısrarı neden? Ve yılan hikayesine döndürülen bir şaibeli imar dosyası, ne sebeple soruşturulmuyor?" ifadelerini kullandı.

Akif Beki, CHP liderinin "Bakanlık biliyor" kastının, konunun İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesinin üzerinden aylar geçmesi olduğuna işaret ederek, "Ama bakalım İçişleri, başkanın soruşturulmasına izin verecek mi" deniyor.

CHP, bu ifşayla sırasını savdı. Söz bir kez daha Başkan Aktaş ve İçişleri'nde." diye yazdı.

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