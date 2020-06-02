Karar yazarı Akif Beki: Sokak olaylarına, ABD'de başlatılıp Türkiye'ye ihraç edilecek yeni bir 'Gezi' evhamıyla yaklaşıyorlar

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan olaylara ilişkin yazısında, Türkiye'deki bazı gazetelerin ve yazarların, Trump'un kaderini AK Parti iktidarının kaderine bağlandığını belirterek, "Sokak olaylarına, ABD’de başlatılıp Türkiye’ye ihraç edilecek yeni bir ‘Gezi’ evhamıyla yaklaşıyorlar.

ABD’yi yakıyor gibi görünse de galeyanın fitilini ateşleyen, ABD’nin kendisi oluyor. Ve bizi de yakacak bir ‘ihanet’ planı, bir kumpas. Derin devletin örgütlediği bir toplumsal infial dalgası. Yani bir ‘Üst Akıl’ projesi. Trump, Ankara’nın dostu olduğu için hedef. FETÖ de oyundaki yerini aldığına göre, Trump yıkılırsa sıra bize gelecek. “Türkiye’yi seven Trump’ı da sever, kaderimiz bir, tarafınızı seçin”e getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, ABD'de basketbol oynayan Enes Kanter'in gösterilere katılmasını hatırlatarak, "“Asıl hedef Türkiye, amaç Erdoğan’ı devirmek” yaygarası basmalarına ramak kaldı. Trumpgillerin aklına bile hemen bu gelmemişti. Çünkü asıl hedef Trump dahi değil.

Öyle olsa, 2014’te Obama başkanken Ferguson tufanı kopmazdı. Siyahi bir gencin polis cinayetine kurban gitmesi, yine siyah öfkeyi patlatmazdı. Sokaklar aylarca ateşe verilmezdi. Çıkan isyan bütün ABD’ye yayılmaz, şehirler yakılıp yağmalanmazdı.

2015’te, Baltimore isyanı da öyle. Polis gözaltısından sağ çıkamayan bir siyahi gencin ölümü tetiklemişti. Her seferinde bizim gazeteler “ABD yanıyor” başlıkları attı. Her seferinde ulusal muhafızlar meydana indirildi, olağanüstü hal ilan edildi, sokağa çıkma yasakları kondu." diye yazdı.

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