Karar yazarı Akif Beki: Şimdi HDP'ye kapatma davası açılmasına sıkıysa "milli iradeye yargı darbesi" deyin, ne terör seviciliğiniz, ne hainliğiniz kalır

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığı taktirde seçilmişlerin, atanmışların elinde oyuncak olacağına yönelik geçmişte sarf ettiği sözleri hatırlatarak, "Siyasi partileri kapatmanın teklif dahi edilememesi gerektiğini, tabelayı cezalandırmanın saçma olduğunu, milli iradenin oluşmasını engelleyeceğini nereden çıkarmıştı?

Parti kapatmayı niçin AK Parti zorlaştırmıştı? Partisi kapatılsa bile milletvekilliğinin düşmemesi için Anayasa’yı ne diye 2010’da bu iktidar değiştirmişti? “Milletvekilliği artık düşmeyecek” müjdesini, Aysel Tuğluk’la Ahmet Türk’ten görüşlerle nasıl desteklemişti Sabah?

Şimdi Gergerlioğlu’nun Meclis’ten hapse yollanmasına, HDP’ye kapatma davası açılmasına ve Demirtaş’tan Ahmet Türk’le Mithat Sancar’a kadar yüzlerce HDP’liye siyaset yasağı istenmesine sıkıysa “milli iradeye yargı darbesi” deyin!... Ne terör seviciliğiniz, ne hainliğiniz kalır." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, Z kuşağına seslenerek, "Hak savunucularının tuttuğu orucun bayramında tıkınan nankörler yok mu! Parsasını topladıkları özgürlük mücadelesini verenlere küfür, hakaret yağdırırken görebilirsin onları. Şaşırma diye anlatıyorum. Dün dediklerinin binde birine bile inanmış olsalar, bugün böyle olmazlardı. Berat Bey’in giderken dediği gibi “Mevla sonumuzu hayreylesin" diye yazdı.

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