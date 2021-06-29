Karar yazarı Akif Beki: Sedat Peker'in ifşa tarzındaki iddialarıyla VIP deyyusluk tartışması da gündemimize girdi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşa tarzındaki iddialarıyla birlikte VIP deyyusluk tartışmasının gündeme girdiğini belirterek, "Yatak odalarına kurdukları ‘kaset tuzakları’yla siyaseti dizayna kalkışan şantajcıları görmüştük. ‘Özel değil genel’ denilerek siyaseten yararlanıldığını, o özel hayat sırlarının meydanlarda kullanıldığını da...

Şimdiyse siyasette tuhaf bir yükseliş kariyerinin altında, VIP muhabbet tellallığı hizmetleri aranıyor.

VIP kavatlık servisinin dünyada bilinen son büyük temsilcisi, Jeffrey Epstein idi." diye yazdı.

Jeffrey Epstein'ın reşit olmayan kızları pedofil zenginlere pazarladığına vurgu yapan Beki, "Hapse girdi, hücresinde ölü bulundu.

Kahramanı olduğu skandal, sadece Trump’tan Clinton’a, Amerikan VIP sosyetesini sarsmadı. Çöpçatanlık zinciri, İngiliz kraliyet ailesinden arkadaşı Prens Andrew’a kadar uzandı. Arşivi, Fransa’da bile çalkantıya yol açtı.

Son devrin büyük dümbükleri deyince akla ilk o geliyor, beynelmileldi. Argo tabirle ‘deyyusuekber, pezevengimuteber’ sınıfındandı." ifadelerini kullandı.

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