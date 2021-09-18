Karar yazarı Akif Beki: Rıdvan Dilmen'e 'yılın en yağlı maaşı' mükâfatı törenle takdim edilmeli

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in TRT Spor'dan 710 bin lira aldığına yönelik iddianın yalanlanmadığını belirterek, "Maşallah diyelim, nazar değmesin, afiyet de olsun. Yalnız milletin vergilerinden yiyor, önünden değil. İngilizlerin, ‘hem pastam dursun, hem karnım doysun’ deyimini çürüten bir örnek. ‘Yok öyle yağma, gerçekçi değil, olmayacak dua’ manasına kullandıkları bir deyimdi. Ama bakın, hem karnın doyup hem pastan durabiliyormuş. Madem kamu kesesinden yiyor, oldu olacak maaşı da törenle verilsin." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatları ve enflasyonu düşüreceğini açıklamasının ardından Diyanet'in "Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümin, fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez, alışverişte fiyatları kızıştırmaz" şeklinde vaaz verdiğini hatırlatan Beki, "Demek ki spor yorumuna TRT’den aylık 710 bin lira maaş fahiş değil, helalühoş. Dinen sakınca görülse, önünden değil halkın kesesinden yiyenlere de helal kazanç emri hatırlatılırdı.

Şu halde önerim yerinde, Dilmen’e yılın en yağlı maaşı mükâfaatı törenle takdim edilmeli. Diyanet Reisi’ne ödül verilecekse ondan da bir merasim esirgenmemeli" ifadelerini kullandı.

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