Karar yazarı Akif Beki: Rabia işareti dörtleme de emekliye ayrılıyor sanki, yol göründü

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın "Akşener için doğru olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmektir" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Fakat Akşener, sırf Barlas’ın keyfi gelsin, gönlü olsun diye iktidara tabi olmayı kabul eder mi? Samsunlu Erdoğan sevdalısı esnaf bile Akşener’den en fazla Cumhurbaşkanı’na yardımcı olmasını istemişti, elini öpmesini değil." ifadelerini kullandı.

"Bir muhalefet partisi liderine, “Beştepe’ye el öpmeye gidecek misiniz” diye sormak edebe, adaba sığar mı?" diyen Beki, yazısını "E zaten Ankara, darbeci Sisi’nin Mısır’ıyla barışma çabasında. Rabia işareti dörtleme de emekliye ayrılıyor sanki, yol göründü.

Hem tam da Akşener’e malum olmuş gibi. Dörtlemenin, yakında yerini bir teslis yani üçleme sembolüne bırakacağını ilk o haber vermişti.

Ve talih yüzüme gülmüş olmalı ki, ben de bu triloji döneminin ruhuna uygun olarak bir turda hat trick şansı yakalıyorum, bir taşla üç kuş. Zahmetine değmez mi, daha ne olsun." şeklinde noktaladı.

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