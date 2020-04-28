Karar yazarı Akif Beki: Neye inanıp hangi yoruma göre yaşayacağını Alevilere devlet eliyle dayatma hakkı, tekrar ele geçirilmiş

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki suçlamalarla benzer olduğunu belirterek, "Alevi dedesini imamla bir arada göstermek, cemevini camiyle aynı cümlede anmak, aşureyi de kandil gibi kutlamak, Muharrem orucu tutanları Ramazanı yaşayanlardan ayırmamak ve bunları saklamamak, devlet katında görünürlük kazandırmak ağır suç oldu birden. Kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa öyle kabul etme özgürlükçülüğünün yerinde yeller esiyor. Neye inanıp hangi yoruma göre yaşayacağını Alevilere devlet eliyle dayatma hakkı, tekrar ele geçirilmiş." diye yazdı.

Akif Beki, iktidar medyasında uygun STK temsilcilerinin Alevilik adına konuşturulduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Kraliçesi'nden akıl alıp ümmeti bölmekle suçlandığını ifade ettiği yazısında, "Sokağa çıkma yasağı biter bitmez koşup savcılığa suç duyurusunda bulunacaktı pirelenenler. Sabırsızlanıyorlardı. Erdoğan zamanında 312. Madde’ydi, şimdi aynı ‘suç’lar için 216. Madde kullanılıyor. CHP’li başkanların ayrı yardım kampanyası düzenlemesi tesadüf değildi. Şüpheciler, anında paralel devlet girişimi kokusu alıyorlardı da... İmamoğlu’na, Erdoğan’la aynı suçtan soruşturma açtırılması tesadüf mü? Paralel bir mağduriyet hikayesinin pişirildiğine dair burunlarına hiç mi koku gelmiyor?" ifadelerini kullandı.

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