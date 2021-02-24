Karar yazarı Akif Beki: Net rezervlerin eksiye düşüp düşmediği açıklığa kavuşturulmadan, Berat Albayrak'ın itibarının iadesi nasıl mümkün olacak?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı sahiplenme atağı başlattığını belirterek, "Albayrak'ın giderken söyledikleri, kavgada bile edilmeyecek, yenilmez yutulmaz laflardı. Sürpriz ve sitemkar ayrılığının üzerindeki esrar perdesi hala kalkmış değil. Nedeni neydi, zehir zemberek bir noktaya nasıl geldi, aydınlatmaya oradan başlamak gerekmez miydi?

"At izi it izine karıştı, Hak ile batılı ayırmak zorlaştı, Mevla sonumuzu hayreylesin" sözleri kimeydi ve ne anlama geliyordu? Bu satırların sırrı, burnundan solumasının şifresi çözülmeyecek mi? Sağlık gerekçesiyle bakanlığı törenle devretmeden, apar topar bıraktı. Eğer iktidarın bu ani parlaması, dönüşüne hazırlık içinse sağlığı artık toparlandı denilebilir mi?" diye yazdı.

Merkez Bankası rezervlerine ne olduğu ve Gara'da yaşananların muhalefetin gündeminde olduğuna dikkat çeken Akif Beki, "Cumhurbaşkanı, MB rezervlerinin yerinde durduğunu, yanlış bir tasarruf olmadığını söyleyerek bu rivayetleri sonunda yalanladı. Albayrak, günah keçisi olmaktan kurtulmuş oldu, sorumluluk üstünden kaldırıldı, tek başına onun sırtına yıkılamayacak. Aksi hakkaniyete de insafa da sığmazdı. Fakat borçlarla emanet paraları brütten çıkınca net rezervlerin eksiye düşüp düşmediği açıklığa kavuşturulmadı. Bu yapılmadan Albayrak'a bırakın bakanlığı, itibarının iadesi nasıl mümkün olacak?" ifadelerini kullandı.

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