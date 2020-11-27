Karar yazarı Akif Beki: Nereden nereye; bir yıl sonra TÜSİAD'ın sadece dediğine değil kapısına da geldi iktidar

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD gibi örgütlerin de yer aldığı iş dünyasından yargı reformu için hazırlık yapmalarını istediğine yönelik çağrısını değerlendirdiği yazısında, "TÜSİAD bu işe ne diyor, içlerinde ne tür fırtınalar kopuyor? Çok merak ediyorum. Buraya gelineceğini çok önceden görmüşlerdi çünkü. İktidarı uyarmayı da denemişlerdi. Ama ne zaman ağızlarını açıp haktan, hukuktan, demokrasiden bahsetmeye kalktılarsa hep işlerine bakmaları söylendi. Azar işittiler, kötü niyetle suçlandılar, fena paylandılar. Şimdi görüşlerini sormak için kapıları çalınacak." diye yazdı.

TÜSİAD'ın 2019 yılının mayıs ayında iktidara "Dünyada yargının bağımsızlığında 111., kamu düzenlemelerine karşı yargıda hak aramada 109., basın özgürlüğünde 129. sıradayız. Bu nedenle diyoruz ki ekonominin düzelmesi için hukuk ve adalet sisteminin düzelmesi gerekiyor." diye seslendiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum, bugünkü durumunuzu da. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim ama şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim." şeklinde yanıt verdiğini hatırlatan Akif Beki, "Nereden nereye! Bir yıl sonra, TÜSİAD'ın sadece dediğine değil kapısına da geldi iktidar. Demokrasi ve hukuk olmadan ekonominin toparlanmayacağını, şimdi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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