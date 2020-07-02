Karar yazarı Akif Beki: 'Ne yapsak olmuyor, en iyisi kapatmak, yasaklayalım gitsin' noktasına gelmiş olabilir mi iktidar?

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Erdoğan Albayrak'a yönelik cinsiyetçi saldırı ve sataşmaları işaret ederek, "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Birkaç densiz alçağın kötüye kullanımı yüzünden iyiye kullanan milyonlar mı cezalandırılacak? Hakları engellenecek, özgürlükleri mi kısıtlanacak? Hem polis ve savcı gereğini yapabiliyorsa mevcut düzenlemelerde imkan ve yetki var demektir.

Küfür, hakaret, karalama, ayrımcı saldırı ve nefret söylemleri kanunen tanımlanmamış olsa hangi suçtan işlem yapılabilirdi? Halihazırda yetersiz kalan nedir ki hukuken mücadele için yeni düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor? Kaldı ki Esra-Berat Albayrak çiftinin uğradığı saldırıyı nefretle kınamayan kalmadı." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, Erdoğan'ın YKS'ye girecek gençlerle YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayında yapılan 'Oy moy yok' yorumları ve 'dislike'lara vurgu yaparak, "Ne yapsak olmuyor, en iyisi kapatmak, yasaklayalım gitsin’ noktasına gelmiş olabilir mi iktidar?

Cumhurbaşkanlığından Fahrettin Altun, bu tür çıkarsamaları reddetti gerçi. Düzeltici bir açıklamayla, o sözlerin baskıcı ve yasakçı gibi anlaşılmamasını istedi.

Ama eğer öyleyse, kötü bir haberim var. Bu, yeni seçmenin gönlünü kazandırmaz, daha da iter. İktidarı, zamanın ve yeni kuşakların daha da gerisine atar. Rüzgarın önüne düşemiyorum diye rüzgarla kavga mı edilir? Eski usul siyasi iletişim dünyası geride kaldı." diye yazdı.

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