Karar yazarı Akif Beki: Mücadeleniz gerçekçi görünsün diye sergilediğiniz gösteriler, bir yerden sonra 'artık yeter' dedirtiyor

bRekabet Kurumu'nun zincir marketlere "fahiş fiyat" cezası kestiğini hatırlatarak, "Migros’tan sonra Şok ve BİM de cezaları yargıya taşıyor. Fakat BİM’in tepkisi, başka bir şey daha söylüyor: Marketler, kendilerine biçilen role isyanda! İktidarı sorumluluktan kurtarmak için günah keçisi gösterilmeyi kabule yanaşmıyorlar.

BİM’in açıklamasındaki şu cümle, durumu ifşa ediyor: “Fahiş fiyat iddialarını, indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar...”

Adı ‘ucuz market’e çıkmış zincirler, ‘pahalılığın sorumlusu’ diye cezalandırılırsa çıkarılacak sonuç budur." diye yazdı.

Göçmen çocukların 'muz yeme' videolarına işaret eden Beki, "Vatandaş, muz yiyememesini göçmen çocuklarından bilsin istiyorsanız, inandırıcılık katmalısınız.

Kötü yönetimden yöneticiler değil de Bay Kemal ve dış güçler sorumlu tutulsun istediğinizde de öyle..

Fakat mücadeleniz gerçekçi görünsün diye sergilediğiniz gösteriler, bir yerden sonra ‘artık yeter’ dedirtiyor." ifadelerini kullandı.

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