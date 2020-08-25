Karar yazarı Akif Beki: Kendisi gibi inanmayanlara 'hain' deme hakkını kendinde gören maşanın önde gidenidir, Türkiye düşmanının ta kendisidir

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, iktidara yakın medyanın her dediğine inanmayan, her müjdesine çığlık çığlığa sevinmeyenlerin "Türkiye düşmanı" ilan edildiğini belirterek, "Şüpheyle yaklaşmayana, sorgulamayana muhalefet mi denir?

AK Parti'nin çıkarıyla Türkiye'nin kaderini bir görmeyen yerli ve milli sayılmıyor. E kapatıp AK Parti'ye mi katılsın muhalefet? Ayrı parti kurmanın alemi ne!" diye yazdı.

Akif Beki, "Hain kime benzer söyleyeyim mi?" başlıklı yazısında, "Ama illa milletin içinde gayri milli arayacaksa medya amigolarına baksın.



Çünkü kendisi gibi inanmayanlara hain deme hakkını kendinde gören, ya ne dediğini bilmiyordur. Ya da bölücülük projesi için devşirilmiş bir hain gidi haindir. Maşanın, dış güç uşağının önde gideni, Türkiye düşmanının ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

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