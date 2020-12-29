Karar yazarı Akif Beki: İktidar kendisine oy vereni milli, vermeyeni gayrimilli ilan eder de gazeteci destekçisi geri mi kalır!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, yayın hayatına başlamasının ardından 26 gün sonra kapatılan Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'la bir görüşme yapan Kanal Dış Haberler Müdürü Taha Dağlı'nın, "Anlaştığımız süreç gerçekleştirilmiş olsaydı, Olay TV bugün Cavit Bey’in rahatsız olduğu marjinal noktada değil bizzat kendisinin istediği şekilde Türkiye çizgisinde yayın yapan bir kanal olacaktı." sözlerine işaret ederek, "Bakın, zurnanın zırt dediği yere şimdi geldik. “İktidar çizgisinde yayın yapacaktık” demiyor da “Türkiye çizgisinde” diyor. İktidar kendisine oy vereni milli, vermeyeni gayrimilli ilan eder de gazeteci destekçisi geri mi kalır! O da tasfiye edip yerini alacağı rakibini, “Türkiye çizgisi”nin dışına koyar böyle. Bu hakkı kendi tekelinde görür. Sorsan, bölücülük fitnesiyle mücadele ediyorlar. Güya milletin birliğini savunuyorlar. Hiçbir fitnenin, kendi soktukları bu fitneden daha fazla milleti bölemeyeceğini idrakten bile yoksunlar. Böyle lafları, alelade bir şeyi söyler gibi pervasız ve teklifsizce söyleyebiliyorlar." diye yazdı.

Bir gazetecinin kendisini "Türkiye çizgisi"nin temsilcisi, karşıt görüşteki meslektaşları için de "Türkiye çizgisi"nin karşısında gördüğünü belirten Akif Beki, "Türkiye çizgisinin ne olup ne olmadığına, kimin o çizgide durup durmadığına, hangi vatandaşların ülkesini sevip hangilerinin sevmediğine, kimin sadık kimin hain olduğunu karar verme yetkisini de kendinde sanıyor. Millete, sicil amirliği taslıyor.

Ona göre, Türkiye’nin iyiliğini istemek, bu ülkeden yana olmak iktidara yardımcı gazetecilik yapmakla mümkün. İktidarı eleştirenler, muavin gazetecilik yapmayanlar sadece iktidar karşıtı değil Türkiye karşıtı da olmuş oluyorlar. Yabancısı değiliz. 28 Şubat askeri vesayet düzeninden tanıdığımız bir zihniyet bu. Kaç kez sandığa gömülmüştü." ifadelerini kullandı.

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