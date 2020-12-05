Karar yazarı Akif Beki: Her korku rejiminin başına bir gün korktuğu bir film gelecektir, Sezen'den dinleyelim "Hadi gülümse!"

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, T24'te yer alan "Gorbaçov, SSCB'nin çöküşünde Dallas dizisinin büyük rol oynadığını söyledi" haberinden yola çıkarak kaleme aldığı yazısında, "Amerikan pembe dizisi Dallas, 1978 -1991 yılları arasında yayınlandı. Uzunluk ve izlenmede rekor kırdı. TV tarihinin efsaneleri arasına girdi. Ewing ailesinin petrol imparatorluğunu anlatıyordu. Kirli entrikalarıyla Ceyar karakteri, popüler kültürde karaktersizliğin sembolü haline gelmişti.

Fakat büyülü, renkli bir dünyada cereyan eden bu entrikalar, Sovyet vatandaşlarının gözünü açar. Dışardaki dünyaya, Amerikan rüyasına uyanırlar. Komünizmin sihrini, şehre gelen bu film bozar. İki kutuplu dünyanın kapalı kutbunda, değişim ve çözülmeyi tetikleyen film... Gorbaçov’a, “Perestroyka ve Glasnost” kavramlarını, Dallas ilham edecektir meğer." ifadelerini kullandı.

Propaganda bombardımanıyla beyni yıkanmış ve cahil bırakılmış Sovyet halkının aldatıldığını anladığını belirten Akif Beki, "Sorgulayan, gerçeği arayan, doğrusunu bilmek isteyenler “Halk düşmanı”ydı. “Emperyalizme çalışan ajanlar”dı. “Dışardaki efendilerinin içerdeki kuklaları, muhalefet maskesi takmış uşaklarıydılar”. Stalin’in propaganda makinesi, hainlere değil resmi ağızların dayattığı gerçeklere inanmasını emrediyordu halka. Zaten inanmamak da yasaktı.

İnançsızlar şanslıysa ya hapsi boyluyor, ya da Gulag ve Sibirya kamplarına sürülüyordu. Şanssızlarla birlikte kurşuna dizilmediklerine şükrettirilerek... Pravda gazetesi ne yazıyorsa o doğruydu. Şeffaflık ve serbest tartışma hakkıyla eleştiri özgürlüğü talep edenler, halkın kötülüğünü istiyordu. İyiliğini düşünmüyorlardı...



Her yalan dünya bir gün acı gerçeklerle tanışacak; her korku rejiminin başına bir gün korktuğu bir film gelecektir. Kaçınılmaz sonlar için, Sezen’den dinleyin: Hadi gülümse!" diye yazdı.

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