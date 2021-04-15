Karar yazarı Akif Beki: Fakir fukarayı kuyruğa sokup soğan, patates çuvallarıyla poz vermenin şovu mu olur?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, devletin patates ve soğur yardımlarını merasimle takdim etmesine yönelik olarak, "Bakmayın, sadece İstanbul'da 164 bin aileye merasimle takdim edileceğine. 'İhtiyaç sahiplerine ulaştırıldı'ğı, lafın gelişi söyleniyordur. Amaç, oyunu bozmaktır... Aksi halde gösteriye çevrilir miydi? Fakir fukarayı kuyruğa sokup soğan, patates çuvallarıyla poz vermenin şovu mu olur? Tırlar şehir girişinde davul zurnayla karşılanıyor, teslimat sırasında kürsü kurulup garip gurebaya "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla" diye nutuklar çekiliyor. Hilvan kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı filan ne yaptığını bilmez olur mu? Popülist şov havasında, kutlama şenlikleri gibi yardım dağıtan, fakirliğin övünçle, gururla kutlanacak bir şey olmadığını gayet iyi biliyordur." diye yazdı.

Ramazan yardımı törenlerindeki görüntülerin Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminin sonlarını çağrıştırdığına işaret eden Beki, "Memleket en son 2000'lerin başında bu kadar güllük gülistanlıktı. 2001'de, şımarık (!) bir esnaf, aşırı toz pembelikten ne yapacağını şaşırıp protesto için Başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatmıştı. Rahmetli Ecevit de bir gün yine istifa çağrıları sorulunca şöyle demişti:

"Takdir edersiniz ki başbakanlık bugünlerde hiç de keyifli bir meşgale değil..."

Keyfinden yapışıp kalmadığını, sorumluluk duymasa o gün bırakıp kaçacağını daha ince anlatamazdı. Fakat sözleri, büyük ıstırap çektiğini de saklamıyordu." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...