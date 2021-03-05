Karar yazarı Akif Beki, Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Dokunulmazlığın kaldırılmasını isteyenler, sadece kendi iktidarları olmadığı için bunu istiyorlar

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi takdim ederken "1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımız" sözlerine işaret eden Akif Beki, "94 Ruhu'na dönmekten, o günkü fikirlere dönmeyi anlayanlar oldu. Oysa eski fikirlere, ideallere dönme arzusunu yansıtmıyor. Belli ki Erdoğan, kendisine İstanbul Belediye Başkanlığını kazandıran eski heyecanı, tutkuyu, dinamizmi arıyor. Kapı kapı dolaştıran o aşkı, o şevki partisinde görmek, teşkilatlarında o ruhu tekrar ateşlemek istiyor. Fakat bir açmazı var... AK Parti artık muhalefette değil, iktidar bile değil, bizzat muktedir rolünde." ifadelerini kulllandı.

2010 referandumundan önce dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlıklar konusunda "Dokunulmazlığın kaldırılmasını isteyenler, sadece kendi iktidarları olmadığı için bunu istiyorlar. Kendi iktidarlarında niçin böyle bir talepte bulunmadılar..." ifadelerini hatırlatan Akif Beki, "Şimdi o Demokles'in kılıcı AK Parti'nin elinde ve muhalefetin başında sallanıyor. Artık "seçilmişleri atanmışların oyuncağı yapmamayı, siyaseti yargı vesayeti altına sokmamayı" savunmuyor AK Parti. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını, sandıkla gelenin sandıksız gönderilmesini savunan taraf. Artık ayrımcılığa uğrayan değil uğratan tarafta.

Artık öncülleri kapatılan, kapatılmak istenen, yasaklanma tehdidi altında siyaset yapan değil AK Parti. Bu güç ve ayrıcalığı rakiplerine karşı kullanan durumunda. Artık soldurulan, sudan mahrum bırakılan o değil. Hangi çiçeğe adalet suyu verilip hangisinin kurutulacağını seçen AK Parti'nin kendisi. Bununla gurur da duyuyor." diye yazdı.

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