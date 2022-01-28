Karar yazarı Akif Beki: Erdoğan’ın düzeltmesi iyi ama yetmez

Karar yazarı Akif Beki, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısı nedeniyle hedef gösterilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camisi'nde "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demesinin ardından "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır." diye açıklama yapmasını köşesine taşıdı.

Beki, AKP'nin, hak ve özgürlükleri genişletme vaadiyle başta desteğini alıp bilahare pişman etmediği kimse kalmadığını söylerken, "Destek verdiğine vereceğine pişman edilenlerden biri de Sezen Aksu’ydu. Neyse ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Minik Serçe’ ve sevenlerinin gönlünü almak için sözlerini kısmen geri aldı ve yumuşattı. Kısmen düzeltmesi, hiç düzeltmemesinden iyidir ama yeter mi, yetmez" yorumunu yaptı.

Beki, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa yöneticilerin, hiçbir surette dil koparmak gibi bir görevi yoktur. Hakkı ve yetkisi de. Yargının da yetkisinde değil. Kanunda yazmayan cezayı, gerçekten işlenmiş en ağır bir suça bile kesemezler. Dediğim gibi, yine de başlangıç için iyidir. Umarım 'dine, milli iradeye saldırı var' kızıştırmaları biter de mağduriyet sırası, nihayet iktidardan halka gelir. Ekmek kuyruklarındaki halka. Elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyenlere. İşsizlere. Eve ekmek götüremeyenlere. Zam yağmuru altında sıkışan, geçinemeyen, gelecek umudu ve hayallerini kaybeden, hayat pahalılığında mahsur kalanlara. KHK mağdurlarına. Haksız yere içeride yatırılanlara. Poliste işkence ve kötü muamele görenlere. Yargısız infaz kurbanlarına. Adil yargılanma hakkı ihlal edilenlere..."

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Erdoğan: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

TIKLAYIN | Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme