Karar yazarı Akif Beki: Emekli amirallerle Boynukalın Hoca, aslında ortak bir kaderi paylaşmıyor mu?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın Ayasofya Başimamlığı görevinin kısa sürdüğünü belirterek, "İktidardan Boynukalın’a subliminal ve üstü kapalı mesaj verilmedi. Açık sözlü ikazlardı. İstifa gerekçesinden yine de mesajı tam kavrayamadığı, nerede yanlış yaptığını hala anlayamadığı anlaşılıyor. Muhtemel ki...Siyaset kurumu dini popülizme alet edebiliyorken, bunda sakınca görülmüyorken...Cami hocasının dinle siyasi popülizm yapmasından nasıl bir sakınca doğduğunu anlamakta zorlandı. Bundan onun anlayış kapasitesini sorumlu tutabilir miyiz? Hayır. Hatta yöntem ve fikirleri iktidardayken kendisinin gözden düşmesine hiçbir anlam veremese yeridir." diye yazdı.

Emekli amiraller bildirisinin imzacılarından, Mavi Vatan fikrinin babası Cem Gürdeniz'le Mehmet Boynukalın'ın ortak bir kaderi paylaştıklarına vurgu yapan Beki, "Birbirlerinin halinden onlar anlamayacak da kim anlayacak?

Boynukalın da Cem Gürdeniz de genel fikriyat ve yöntemleri iktidardayken bir görüş ayrılığında iktidarın gözünden düştüler. Hala birbirlerine karşı empati geliştirememeleri şaşırtıcı olmaz mı?

Gerekçesini okuyunca ‘insaf’ dedim. Hoca, bari Ayasofya’dan ayrılırken siyasi popülizme sığınmasaydı." ifadelerini kullandı.

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