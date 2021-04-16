Karar yazarı Akif Beki: Emekli amirallerin asıl suçları başkomutana karşı gelmekmiş

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanlığı ve AKP sözcülerinin bildiri yayınlayan emekli amiralleri "terbiyesizlik, edepsizlik, saygısızlık ve hadsizlik"le suçladığını belirterek, "Görüş ve eleştirilerini ortak açıklamayla paylaşmak niye terbiyesizlik, edepsizlik, saygısızlık ve hadsizlik oluyordu? Önceki güne dek anlam verememiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de gençlerle söyleşirken nedeni anlaşıldı." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Askerin emeklisi, emekli olmayanı olmaz. Şu anda Cumhurbaşkanı olarak ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak bu açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil. Bir başkomutan olarak kabul etmem mümkün değil..." sözlerine işaret eden Beki, "Demek ki asıl suçları emre itaatsizlik, başkomutana karşı gelmekmiş. Karşısında esas duruşu bozmak bile askeri disipline aykırı bir büyük saygısızlıkken bir de sorulmadan fikir bildirmek ha! Edepsizliğin, terbiyesizliğin, hadsizliğin dik alası haliyle.

Ahir ömürlerinde derslerini aldılar, bir yaşlarına daha girmişlerdir, öğrenmenin sonu yok, emekliler bir daha gece TV’de izlerken bile selam duruşunu bozmazlar." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...