Karar yazarı Akif Beki: Elektriğe, benzine, doğal gaza zammı kumpasçılar mı yapıyor?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, fiyat artışlarını "kumpas" olarak değerlendiren iktidara yakın medyada çıkan haberleri değerlendirdiği yazısında, "Elektriğe, benzine, doğal gaza zammı kumpasçılar mı yapıyor? Göstermelik enflasyon rakamlarına uydurulamıyor hayat, rakamlar da hayatın gerçeklerine uymuyor.

‘Allah Allah, bu pahalılık da nereden çktı’ diye hala şaşırıyormuş gibi yapmazlar mı! Sebeplerin altında iktidarın imzası var. Ama sonuçlar, iktidarı devirme kumpası oluyor. Öyle mi? Enflasyonla, zamlarla, dolarla mücadeleye bir de darbecilerle, dış güçlerle mücadele süsü vermiyorlar mı! İktidarın kendi yanlış operasyonlarının sonucu değilmiş, iktidara karşı bir operasyonmuş gibi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberlerin, iktidarı aciz gösterdiğini savunan Beki, "Medyasının iktidara ettiğini, dış güçler etmedi. Muhalefetten çekmedi, kendi borazanlarından çektiğini. Allah’tan garezleri yok, ya olsaydı! Buna nasıl tahammül ediyor iktidar, anlamak mümkün değil." diye yazdı.

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