Akit gazetesi "Şer ittifakından zam kumpası" manşetiyle çıktı; "Son dönemdeki fahiş fiyatlar, bir nevi sofra kumpasıdır"

Yeni Akit gazetesi, bugün "Şer ittifakından zam kumpası" manşetiyle çıktı. Söz konusu haberde, dar ve orta gelirli kesimin finansal olarak dar boğaza düşürülmek istendiği ve iktidarla arasının açılmasının hedeflendiği iddia edildi.

Yeni Akit gazetesi, 19 Eylül 2021 tarihli nüshasında, "Şer ittifakından zam kumpası" başlıklı manşetinde, büyüme oranlarını itibarsızlaştırmak isteyen bir elin piyasa ayarlarıyla oynadığını öne sürdü. Gıda ürünleri fiyatları ve kiralardaki artışları iç ve dış güçlere dayandıran Yeni Akit gazetesi, suni fiyat artışlarıyla ekonomik kriz havası oluşturulmak istendiğini iddia etti.

Haberde, Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin'in "Son dönemlerdeki fahiş fiyatlar bir nevi sofra kumpasıdır. Görünen o ki, vesayet girişimlerinde ve karalama kampanyalarında başarılı olamayan birileri, şimdi de temel gıda ve kiralar üzerinden operasyon çekip vatandaşı mağdur etmenin ve hükümeti güçsüzleştirmenin derdirdeler. Bu yıpratma girişimlerine karşı, denetimler artırılmalıdır" görüşlerine yer verdi.