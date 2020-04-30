Karar yazarı Akif Beki: Doğru şartlarda açılmazsa, AVM'leri açsanız ne, açmasanız ne!

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin AVM'leri bir an önce açtırmak için hükûmete bastırdığını, perakendeci temsilcisi Birleşmiş Markalar Derneği'nin ise kira şartı koştuğunu belirterek, "İki lobi, kamuoyu ve hükümeti etkilemek için kıyasıya bir mücadele içinde. Onları karşı karşıya getiren şeyse, dükkan kiraları... AVM sahipleri, “Bir buçuk aydır kapalıyız, kira da almadık, hem halka hem perakendecilere karşı görevimizi yaptık, fedakarlık sırası onlar da” diyor. ifadelerini kullandı.

Akif Beki, AVM'lerin açılması için iki tarafın da ayakta kalacağı ve halkın sağlığından da fedakârlık istenmeyecek bir formülle olabileceğini savunduğu yazısını, "Doğru şartlarda açılmazsa, AVM'leri açsanız ne, açmasanız ne!" cümlesiyle noktaladı.

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