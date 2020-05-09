Karar yazarı Akif Beki: Diyarbakır Valisi AKP teşkilatına başkanlık ediyor, valilik dururken belediyeye ne gerek vardı zaten!

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Diyarbakır'a kayyım olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun AKP Diyarbakır il ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısına katıldığını belirterek, "Valilik dururken belediyeye ne gerek vardı zaten. Paralel devlet gibi haşa! İkilik çıkıyordu, ayrılık gayrılık oluyordu. Bu vesileyle yereldeki çift başlılık da sona erdirilmiş oldu. Vali Güzeloğlu, kayyum başkan olarak belediyeyi HDP'li Selçuk Mızraklı'dan devraldı. Mızraklı, yüzde 63 gibi bir oyla seçilmişti. Şimdi o oyları da temsil ediyor Vali Bey.



Ve milletle inatlaşmamayı, sandıkla kavga etmemeyi, milli iradeyi üstte tutmayı siyasetinin merkezine koyan AK Parti teşkilatına başkanlık ediyor. Hem belediye, devlet içinde devlet gibi ayrı baş çekmekten kurtarılıyor. Hem de valilikle il başkanlığı fiilen valilik makamında birleştiriliyor. Çifte kavruk, hatta valilikle belediye ve parti başkanlıklarının üçü bir arada!" diye yazdı.

Akif Beki, 1930 yılında Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi'nin, Atatürk tarafından CHP Ankara İl Başkanı yapılmasını hatırlatarak, "Valiler fiili il başkanı gibi davranmaya başladıktan sonra, ne kaldı ki şunun şurasında!" diye yazdı.

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