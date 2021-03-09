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Medya

Karar yazarı Akif Beki: Diyarbakır Kalesi'ne Kürtçe "Erdoğan'ı seviyoruz" asılabiliyor, fakat Diyarbakırlı kadınlar Kürtçe yardım isteyemiyor

09 Mart 2021 07:18

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadına karşı şiddetle mücadele için hazırladığı "ihbar butonu"nda 6 dilde hizmet vermesine karşın Kürtçe'nin olmadığını belirterek, "Diyarbakır Kalesi’ne, kayyum başkan tarafından Kürtçe “Erdoğan’ı seviyoruz” yazısı asılabiliyor. Fakat Diyarbakırlı kadınlar Fransızca, İngilizce, Arapça, Rusça isteyebildikleri yardımı polisten Kürtçe isteyemiyor." diye yazdı.

Milyonlarca insanın konuştuğu bir dilin yok sayılarak kadının korunamayacağını, birlik beraberlik sağlanamayacağına işaret eden Akif Beki, "Türkiye, insanının dilini dışlama ayıbını AK Parti sayesinde aşmaya başlamıştı. Üniversitelerinde Kürt dili ve edebiyatı okutulan bir ülke artık burası. Bu gerileme niye? AK Parti, bunun arkası gelecek bir sınama olduğunun farkında mı?" ifadelerini kullandı.

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