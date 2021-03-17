Karar yazarı Akif Beki: Din adamı, dinin kendisi mi ki, bir din adamına laf edilince milletin dinine, inancına da laf edilmiş sayılsın?

Karar yazarı Akif Beki, Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı'nın Güldür Güldür Şov'un yayından kaldırılmasını talebini hatırlatarak, "İmamlar, Peygamber mesleğinin varisleridir", bu dediği doğru. Ama kutsal olan Hz. Peygamber'dir, imamlar değil. Dini değerler kutsaldır, onları vaaz etmeleri imamları kutsal yapmaz ki!" diye yazdı.

Diyanet görevlisiyle dini bir tutmanın, din adamının yanlışlarının dine mal edilmesiyle sonuçlanabileceğine işaret eden Akif Beki, "Din hizmeti adına hangi imam bunu savunabilir? Hem imamları, vaizleri, müftüleri dinle özdeşleştirip kutsamaya kadar gider bunun sonu. Gidiyor da. Ama her imama, vaize, müftüye de bu ayrıcalık tanınmıyor. Din anlayışına, siyasi tercihine göre kutsalın dokunulmazlığından bazıları yararlandırılırken bazıları yararlandırılmıyor. Hangi din adamına eleştiri ve iğneleme maksadıyla dokunmanın yasaklanıp, hangisine Güldür Güldür'de toplumsal hiciv amacıyla dokunulabileceğine kim karar verecek?" ifadelerini kullandı.

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