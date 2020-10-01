Karar yazarı Akif Beki'den 'Mavi Vatan' klibi eleştirisi: İçe ve dışa karşı ne kastedildiğinin açıklığa kavuşturulması şart

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İletişim Başkanlığı'nın hazırlattığı 'Mavi Vatan' klibi ve marşında 'zillet ittifakı'ndan "Küfür tek millet olup kurmuştu ittifakı/Yaradan’a sığınmıştı İslam’ın orduları/Akdeniz’de hedefti zilletin ittifakı." sözleriyle bahsettiğini belirterek, "AB’yle, Fransa’yla, Mısır’la, Yunanistan’la uzlaşma arayan iktidar, kendi muhalefet partilerini düşmanlaştırıyor gibi bir sonuç çıkar.

Kabul edilebilir mi, el insaf! İçeriye ayrı, dışarıya ayrı konuşulduğu izlenimi de cabası... 'Kızıl Elma' marşında da ‘kan ırkçılığı’yla ‘İslam fedailiği’ni güya bağdaştıran korkunç hamaset faciaları ortaya saçılmıştı.

Eğer bir iletişim kazasıysa, bu yanlışlığın düzeltilmesinde yarar var. Ne kastedildiğinin içe ve dışa karşı açıklığa kavuşturulması şart. Hem de ‘çok kahramanca bir şey yaptık’ zannedilip tekrarlanmasından önce!" diye yazdı.

Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın AB liderlerine koşulsuz diyalog çağrısıyla gönderdiği mektupla Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümünde yayınlanan klibin ayrı telden çaldığını da sözlerine ekledi.

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