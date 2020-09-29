Karar yazarı Akif Beki'den 'Kobani gözaltıları' yorumu: Havada ağır bir provokasyon kokusu var, burnunuza gelmiyor mu?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 6 yıl önce meydana gelen Kobani olayları soruşturmasında, Anayasa Mahkemesi'nin Ayhan Bilgen'in haksız tutuklandığından ötürü 20 bin lira tazminata hükmettiğine, Selahattin Demirtaş'ın aynı dosyadan tahliye aldığına işaret ederek, "Yasin Börü’nün katilleri mi! Davası 2017’de sonuçlandı. 16 fail beşer müebbet, 6’sı ise 110’ar yıl ceza yedi. Mahkeme, Demirtaş’ın dosyasıyla birleştirmeyi reddetti. Zaten, HDP’yi sorumlu tutan suçlamalar, olaylardan bir yıl sonra, masa dağılıp çözüm ortaklığı bozulunca ciddileşmeye başladı.

Kaldı ki, üstünden üç seçim geçmiş. 2018’de Meclis’e giren 7 HDP’linin de bu dosyadan milletvekilliği düşürülecek. Seçilmelerinde sakınca görülmemişti. Ve seçilmişleri atanmışların oyuncağı yapar, milli irade üstünde yargı vesayeti oluşur diye yıllarca tersini savunan AK Parti eliyle dokunulmazlıkları kaldırılacak. Aleni haksızlık olarak görüneceği biline biline neden?" diye yazdı.

Yeni Şafak gazetesinde 'Sokak çağrısı yaptılar' haberinin spotunda yer alan, "Kobani olaylarını azmettiren HDP’lilere yönelik soruşturma CHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi’ni rahatsız etti. Marjinal sol örgütler sokağa inme çağrısı yaptı.." ifadelerinin muhalefeti marjinalleştirmeye yönelik bir tahrik ve kışkırtma sezinlendiğini belirterek, "Havada ağır bir provokasyon kokusu var. Burnunuza gelmiyor mu sizin de?" ifadelerini kullandı.

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