Karar yazarı Akif Beki'den Ece Üner değerlendirmesi: Getirtme beni oraya, saçlarını yolar kafa göz dalarım bıçkınlığı da sergileyebilirdi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Show TV ana haber spikeri Ece Üner'in Kim Kardashian'a yönelik “Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?” sözlerini değerlendirdiği yazısında, "‘Münasip bir yer’ ya da ‘mabad’ın lafını ağza almamış. Metaforunu kullanmış, edebiyat paralayarak eğretileme sanatı yapmış oysa.

‘Pabuç gibi uzamış o dilini bilmem ne yaparım, getirtme oraya, saçlarını yolar kafa göz dalarım, aklın şaşar’ bıçkınlığı da sergileyebilirdi. Yine de maço ve cinsiyetçi bulundu, hemcinslerinden epey tepki gördü." ifadelerini kullandı.

Ece Üner'in gelen tepkiler üzerine sarf etti "Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı" sözlerine işaret eden Akif Beki, "Türkiye, ‘samimi demokrasi’ye geçmemiş miydi yahu?

Resmi sözcülerimiz Fransa Cumhurbaşkanı’na, “Atanamayan Napolyon” samimiyetiyle seslenir olmamış sanki. Tunus Büyükelçimiz “Bekleme yapma Macron, devam et, ilerle” diye, bitirim dolmuşçu ağzıyla ahbaplığa dökmemiş, enseye tokat tivitler sallamaya başlamamış...

İktidar partisi bunları “Biz diplomasi devletiyiz, devlet aklı ve adamlığı bizde, konuşacak bizden iyi muhatap bulamazsınız dostlar” içtenliğiyle pazarlamaya kalkmamış gibi.

Lümpen hırtlığı, yılışıklığı ve sululukları, yakınlıkla harbilik adı altında almış yürümüş. Avam hayran. Kim tutar Ece Üner’i!" diye yazdı.

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