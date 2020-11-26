Karar yazarı Akif Beki: Çorlu'da "Eve ekmek götüremiyoruz" diyenleri tek tek saysam sığmaz buraya

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, DEVA Partisi'nin Tekirdağ kongresine katıldığını, Çorlu'da şehir merkezinde Ali Babacan'la birlikte dolaştığını belirterek, "Gördüğüm şu: Yoluna çıkan, çeviren, önünü kesen, lafa tutan hemen herkes yoksullaşmadan, ekmek parası kazanamamaktan dert yanıyor.

“Umudumuz sizsiniz, kurtarın bizi bunlardan” diyen de var...AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığının altındaki dönerci şahit mesela." diye yazdı.

Ali Babacan'ın sık sık "İşsizim" ve "Eve ekmek götüremiyoruz" yakınmalarıyla karşılaştığını aktaran Akif Beki, "Merkez Bankası rezervleri sıfırı tüketirken milletin nefesi de tüketildi demek. Sokakta memnuniyetsizlik kol geziyor. Çıkış arıyor geçim sıkıntısı çeken halk. Babacan’a ilgide gözlediğim bariz tırmanış da bunun göstergesi.

Gözlemlerim beni yanıltmıyorsa; ‘evine ekmek götüremeyenler', en büyük parti haline gelmiş durumda. Sadece DEVA değil, bütün muhalefet partileri, artan bu hoşnutsuzluktan verdikleri umut nispetinde pay alacaktır." ifadelerini kullandı.

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