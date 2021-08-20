Karar yazarı Akif Beki: Çarpık yapılaşmaya izin veren, göz yuman yetkililerin yanına kalmamalı, bari Cumhurbaşkanı'nı dinlememekten hesap sorulsun!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Belediye başkanlığımdan beri söylemişimdir; sakın ha dere yatağına konut yapmayın, sakın ha dikey mimariye tevessül etmeyin, aşırı yüksek binalar yapmayın..." sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Fakat onca iktidara yardımcı gazeteci arasından biri de çıkıp şunu sormadı: Kim bunlar, hangi cüretle Erdoğan’a karşı geliyorlar, laf dinlememek hadlerine mi, yoksa bir dış merkezden mi emir alıyorlar, ‘Erdoğansız Türkiye’ projesinin maşası değillerse dertleri ne?

İktidara kumpas kurmak, milli iradeyi etkisiz ve başarısız göstermek gibi ajanlık ve beşinci kol faaliyetlerinden soruşturulmaları gerekmez miydi? Ne hikmetse iktidar muhafızlarından bunu isteyen çıkmadı. Savcıları göreve çağıran görülmedi." ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "Madem öyle görevden alın, dava edin" yazısına işaret eden Akif Beki, "Çarpık yapılaşmaya müsaade eden, sebep olan, göz yuman yetkililerin yanına kalmamalı.

Görevi kötüye kullanmaktan, imar yolsuzluklarından yahut yıkımlardaki ihmal ve kusurlarından dolayı hesap sorulmasa bile...Bari Cumhurbaşkanı’nı dinlememekten mutlaka hesap sorulmalı.

Gökdelenlere, göktırmalayan da denir. Ama hiçbiri hızlı, ateşli reisçilerin bu sessizliği kadar göz ve kulak tırmalamıyor, haberleri olsun." diye yazdı.



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