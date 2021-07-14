Karar yazarı Akif Beki: Camilerde tabure yasağının sebebi, kimi tarikat ve cemaatlerin paranoyasından başka bir şey değildi, Diyanet ve iktidar da buna teslim oldu

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Fatih Camisi'ndeki hafızlık töreninde, cami içine masa ve kürsü kurulduğunu, protokol için kanepe getirildiğine dikkat çekerek, "Mezun olacak hafız çocuklar yerde oturuyor, büyükler koltukta.... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da var kanepede.

Ama Numan Bey’in şahsına indirgemek, onun üstünden tartışmak buradaki çelişkiyi küçültmek olur. Ortada büyük ve açıklanamaz bir tutarsızlık sırıtıyor. Bilerek saygısızlık demekten kaçınıyorum. Zor ama kendimi tutmanın gayreti içindeyim." diye yazdı.

Diyanet'in 2019'da bir genelgeyle camilerden taburelerin kaldırıldığını belirten Beki, "Diyanet de adı gibi biliyor ve söylüyordu, tabureler dinen sakıncalı olduğu için yasaklanmamıştı.

Aslında caizdi. Kabe’de dahi binlerce Müslüman tabure üstünde ibadet yapabiliyordu. İslam, yattığı yerden göz ucuyla, imayla namaz kılmaya bile izin veriyordu. Yeter ki kişinin geçerli bir mazereti olsun.

Tabure yasağının sebebi, kimi tarikat ve cemaatlerin kuruntusu, paranoyasından başka bir şey değildi. Onlar kaşıdı, Diyanet’le iktidar da buna teslim ve alet oldu." ifadelerini kullandı.

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