Karar yazarı Akif Beki: Bir de mafya elemanı siyasetçi vardı, Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar maaş alıyordu, Bakan Bey adını açıklayacaktı, sahi ne oldu ona?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı "Siyaset sorumluluğu alanlar; bölücülük, nefret suçu, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerinden Batı’nın elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli" paylaşımı değerlendirdiği yazısında, "Afetlerin yol açtığı yıkımlarda yöneticilerin ihmal ve kusurunu eleştiren muhalefete bu tepkisi. Türkiye’de kötü giden işlerden Merkel’i sorumlu tutar, dış güçleri eleştirir, Hans’la George’dan hesap sorarsan yerli ve millisin.

Ama ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen iktidara laf eder, kendi yetkililerinden hesap sormaya kalkarsan direkt Batı’nın elemanı oluyorsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki siyasi muhalefeti, Alman hükümetine değil de, bizim hükümete muhalefet ediyor diye Batı'nın elemanlığıyla suçlamanın ucuz bir demagoji olduğuna vurgu yapan Beki, "Hedef göstererek, muhalefete karşı halkı kin ve düşmanlığa da tahriktir. Katıksız bir nefret suçudur. Ve milleti, milli-gayri milli diye ayırdığı için bölücülüktür.

Yeri gelmişken...Bir de mafya elemanı siyasetçi vardı, Sedat Peker’den aylık 10 bin dolar maaş alıyordu, Bakan Bey adını açıklayacaktı, sahi ne oldu ona?" diye yazdı.

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