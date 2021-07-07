Karar yazarı Akif Beki: Bahçeli, Soylu'nun yanında durulduğu gösterilsin istiyor, üstüne alınması gerekenler anlayacaklarını anlamıştır

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği desteğe işaret ederek, "Görünen şu; Bahçeli, Soylu’yu Peker’e yedirmeme, kurban verdirmeme kararlılığı içinde. Aynı netliği herkesten de bekliyor. Ama öyle ‘ne kızını verir ne dünürü küstürür’ ikircikliği ve kararsızlığından hoşlanmadığı biliniyor.

Yanılmıyorsam Bahçeli; lafta değil fiilen, davranış diliyle de Soylu’nun yanında durulduğu gösterilsin istiyor. Üstüne alması gerekenler, anlayacaklarını anlamıştır." diye yazdı.

Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "İşte fırsat, işte ortam. Saklayacağı, gizleyeceği, utanacağı ilişkiler ağı bulunmuyorsa çıksın mahkeme karşısına, üzerine atılı suçların hesabını versin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa, dokunulmazlığın kaldırılmasına bizzat kendisi ön ayak olmalı. Söz veriyorum, ilk kez CHP’ye destek vereceğiz." sözlerine dikkat çeken Beki, "Belki bu sayede SBK’nın kulağını kim çekti ve kafesten nasıl uçuruldu, 40 milyon doları kim sildirdi, 10 milyon avro rüşvet nereye gidecekti, Paramount Otel’e nasıl çöküldü, FETÖ borsası kuruldu mu, Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasi ayak kim, devlette yetki ve görevini kötüye kullanan var mı ve benzeri karanlık işler de aydınlanır, suça bulaşanlardan hesap sorulur, hukuksuzluk kimsenin yanına kalmaz." ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Bahçeli'den Soylu'ya destek: Kim demiş yalnız diye; itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izliyor, asla ama asla kabul etmiyoruz



